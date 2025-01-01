سلطة المياه: نعمل على توفير مياه صالحة للشرب في جنوب وادي غزة

رام الله/سما/

أكدت سلطة المياه، اليوم الأحد، أنها تعمل على توفير مياه صالحة للشرب في جنوب وادي غزة.

وبينت، في بيان صحفي، أنها وفرت مياها صالحة للشرب، بالتعاون مع منظمة "اليونيسف" عن طريق الصهاريج، في المناطق المأهولة بالسكان والنازحين في جنوب وادي غزة (الوسطى، وخان يونس، ورفح)، بمعدل يتراوح من 900- 1200 كوب يوميا، وذلك ضمن خطتها الرامية إلى الحد من الكارثة الإنسانية التي تسبب فيها العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة.

وأوضحت أن المياه تُعبأ من نقاط موثوقة يتم فحصها بانتظام، وتشمل: محطة تحلية الجنوب المركزية، ومحطة البصة، وخزان السطر، وخزان البركة.

وأضافت أنه يتم من خلال هذه النقاط توزيع المياه على المواطنين بكميات أقل بكثير من الكميات التي يُفترض حصولهم عليها، نتيجة لما لحق بمرافق المياه من تدمير وأعطال كبيرة، لم يحدد حتى اليوم الوقت الذي قد تستغرقه عملية إصلاحها، نتيجة كميات الردم المهولة وعدم توفر المعدات.