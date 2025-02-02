رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد: المعركة لم تنته وعام 2025 سيظل عام القتال

القدس المحتلة/سما/

أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد إيال زمير أن المواجهات العسكرية التي يخوضها الجيش لم تنتهِ بعد، مشيرا إلى أن عام 2025 سيكون عاما مليئا بالتحديات والقتال المستمر.



وفي خطاب ألقاه، شدد رئيس الأركان على أن الجيش الإسرائيلي يواجه سباق تسلح عالمياً، قائلا: "نحن في سباق تسلح عالمي - سباق تكنولوجي. لا توجد رحمة في منطقتنا، وجيراننا، من إيران إلى غزة، ومن اليمن إلى بيروت ودمشق، مخطئون حيالنا".

وأضاف أن "شعب إسرائيل والجيش الإسرائيلي أقوياء، وفي لحظات الاختبار، يظهر الجنود الإسرائيليون شجاعتهم"، مشيدا بأداء قوات الجيش وقادته خلال العمليات العسكرية، ومؤكدا أن وزارة الدفاع قدمت كل الأدوات والدعم المطلوب لضمان نجاحهم في المهام الأمنية.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة "نهض من حفرة لا نهاية لها، وهزم الأعداء في جميع الساحات، ودفن قادتهم تحت الأنقاض"، لكنه حذر من أن التحديات لا تزال قائمة، وأن على الجميع تذكر الثمن الباهظ الذي دفعه الجيش من قتلى وجرحى.

وختم رئيس الأركان حديثه بالتأكيد على ضرورة استمرار وزارة الدفاع في "بناء القوة العسكرية ودعم احتياجات الجيش الإسرائيلي والمهام الأمنية المستقبلية"، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار المواجهات العسكرية.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن رئيس الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس اتفقا مساء أمس السبت، على تعيين اللواء إيال زمير رئيسا جديدا لأركان الجيش الإسرائيلي.

وعلق الخبراء والمحللون الإسرائيليون آمالا على أن ينجح زمير في إخراج الجيش الإسرائيلي من أزمته، ووصفوه بأنه جنرال "خبير وأخلاقي"، وأنه الأكثر خبرة بين المرشحَين الآخرين للمنصب.