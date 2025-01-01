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الاحتلال يفجر عددا من المنازل في مخيم جنين

الأحد 02 فبراير 2025 08:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفجر عددا من المنازل في مخيم جنين



جنين/سما/

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عددا من المباني في مخيم جنين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال فجرت بشكل متزامن قرابة 20 بناية في الجهة الشرقية من مخيم جنين، بعد تفخيخها، مضيفة أن أصوات انفجارات ضخمة سُمعت في عموم مدينة جنين وأجزاء من بلدات المحافظة.

وقال مدير مستشفى جنين الحكومي، وسام بكر لـ"وفا"، إن أضرارا لحقت ببعض أقسام المستشفى بسبب الانفجارات، دون أن تسجل إصابات.

يشار إلى أن المباني السكنية في مخيم جنين تقام بشكل عمودي، حيث يضم المبنى أكثر من شقة سكنية، ما يعني أن عددا كبيرا من العائلات فقدت منازلها بسبب التفجير.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها، لليوم الثالث عشر على التوالي، مخلّفا 25 شهيدا، وعشرات الإصابات، والاعتقالات، وتدميرا واسعا في الممتلكات والبنية التحتية.

واستشهد صباح اليوم، المسن وليد اللحلوح (73 عاما) برصاص قناص الاحتلال عند مدخل مخيم جنين، كما أصيب مواطن بالرصاص في الفخذ، في منطقة حي الجابريات من المدينة. 

كما استشهد أمس السبت، خمسة مواطنين بينهم طفل، في الحي الشرقي من مدينة جنين، وبلدة قباطية جنوبا.

يذكر أن قرابة 15 ألف شخص أجبرهم الاحتلال على النزوح من مخيم جنين وحي الهدف، وتوزعوا في عدة قرى وبلدات في المحافظة.

وتعاني مستشفيات المدنية شحا شديدا في المياه، بعد استهداف الاحتلال خطوط المياه وتدميرها، حيث يعاني قرابة 35٪؜ من سكان المدينة من عدم وصول المياه اليهم.

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