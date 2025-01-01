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الاحتلال يدمر مركبات المواطنين عند مدخل مخيم الفارعة وفي بلدة طمون

الأحد 02 فبراير 2025 08:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يدمر مركبات المواطنين عند مدخل مخيم الفارعة وفي بلدة طمون



طوباس/سما/

دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مركبات المواطنين عند مدخل مخيم الفارعة وفي بلدة طمون جنوب طوباس.

وأفادت مصادر محلية، بأن جرافات الاحتلال عملت على تدمير وتكسير مركبات خاصة للمواطنين قرب مدخل المخيم، بالإضافة إلى تدمير وتخريب مركبات للمواطنين في بلدة طمون.

ويتزامن ذلك مع حصار مشدد تفرضه قوات الاحتلال على مخيم الفارعة، وذلك من خلال إغلاق مداخله بالسواتر الترابية، بالإضافة إلى الاستيلاء على العديد من المنازل في محيط المخيم، والمطلة عليه، والتمركز فيها، فضلا عن تدمير أجزاء من الشارع الرئيسي المؤدي إلى المخيم من الجهة الجنوبية.

كما تواصل قوات الاحتلال اقتحام بلدة طمون جنوب شرق طوباس، حيث تتمركز في الأطراف الجنوبية للبلدة، بعد إجبار العديد من العائلات في المنطقة على النزوح من مساكنها، بالإضافة إلى إغلاق الطريق بين بلدة طمون وقرية عاطوف في الجهة الشرقية بالسواتر الترابية، فيما تعمل على مداهمة العديد من المنازل في البلدة، واعتقال مواطنين منها.

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