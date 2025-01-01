محافظة القدس: شهيد و13 إصابة و82 حالة اعتقال خلال كانون الثاني المنصرم

القدس المحتلة/سما/

وثقت محافظة القدس، استشهاد مواطن وإصابة 13 آخرين توزعت بين الرصاص الحيّ، والمعدني المغلف بالمطاط، والضرب المبرح، وحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام، خلال شهر كانون الثاني المنصرم.

وأفادت المحافظة في إحصاءات صادرة عن وحدة العلاقات العامة والإعلام، اليوم الأحد، بتسجيل 82 حالة اعتقال خلال الشهر ذاته، من بينهم 4 أطفال و14 سيدة، إضافة إلى 31 حكما بالسجن الفعلي، منها 9 أحكام بالاعتقال الإداري، و3 قرارات بالحبس المنزلي، و4 قرارات بالإبعاد.

كما وثقت محافظة القدس اقتحام 9531 مستعمرا المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال، بالإضافة إلى 39 عملية هدم وتجريف للمنازل والمنشآت، شملت 14 عملية هدم ذاتي قسري أُجبر خلالها المقدسيون على هدم منازلهم لتفادي الغرامات الباهظة، و21 عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال بالقوة، إضافة إلى 4 عمليات تجريف استهدفت أراضي وشوارع.

كذلك، وثقت المحافظة 15 اعتداءً نفذها مستعمرون، من بينها اعتداء بالإيذاء الجسدي، واستهداف ممتلكات المواطنين ومركباتهم ومنازلهم ومقدساتهم، بالإضافة إلى قطع الطرق الرئيسة وشل حركة التنقل بحماية قوات الاحتلال.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال لا تزال تحتجز حتى نهاية كانون الثاني 2025، جثامين 45 شهيدا مقدسيا في الثلاجات ومقابر الأرقام.