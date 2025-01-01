مع تواصل عدوان الاحتلال على طولكرم ومخيمها لليوم الـ7: اصابة مواطن بالرصاص ونزوح قسري للسكان

طولكرم/سما/

أُصيب، ظهر اليوم الأحد، مواطن برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم، تزامنا مع العدوان المتواصل لليوم السابع على التوالي.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بإصابة مواطن برصاص الاحتلال في القدمين، وتم نقله الى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المدينة.

في غضون ذلك، تواصل قوات الاحتلال حصارها المطبق على مخيم طولكرم، وسط نشرها لقوات كبيرة من المشاة في أحيائها وأزقتها، ومداهمتها للمنازل وتفتيشها وطرد سكانها منها.

وذكر شهود عيان لـ"وفا"، أن الاحتلال يمارس حملة تهجير واسعة بحق سكان المخيم، امتدت الى حارات الغانم والمدارس، إضافة الى النادي والشهداء والمطار وأبو الفول، وإجبارهم الى سلوك طريق شارع المدارس باتجاه مدخل المخيم الشمالي، خروجا الى المدينة.

وتستولي قوات الاحتلال على المنازل والمباني العالية داخل المخيم ومحيطه، وتنشر قناصتها داخلها التي تقوم بإطلاق النيران بين الفينة والأخرى تجاه المواطنين.

الى ذلك، اقتحمت آليات الاحتلال ضاحية اكتابا شرق مدينة طولكرم، واعتقلت الشاب باسل عارف من منزله، في الوقت الذي اعتقلت المواطن توفيق العوفي من منزله في ضاحية ذنابة، مع انتشار دوريات المشاة في أحياء واسعة من المدينة.

وقد أخلت طواقم الهلال الأحمر سيدة مسنة من مخيم جنين بعد فقدان الاتصال معها منذ قرابة 13 يوما، بسبب عدوان الاحتلال المتواصل.

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