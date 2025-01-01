الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ومخيمها: 25 شهيدا وعشرات الإصابات والاعتقالات وتدمير واسع في البنية التحتية

جنين/سما/

يواصل الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها، لليوم الثالث عشر على التوالي، مخلّفا 25 شهيدا، وعشرات الإصابات، والاعتقالات، وتدميرا واسعا في الممتلكات والبنية التحتية.

واستشهد صباح اليوم الأحد، المسن وليد اللحلوح 73 عاما برصاص قناص الاحتلال عند مدخل مخيم جنين، كما أصيب مواطن بالرصاص في الفخذ، في منطقة حي الجابريات من المدينة.

واستشهد أمس السبت، خمسة مواطنين بينهم طفل، في الحي الشرقي من مدينة جنين، وبلدة قباطية جنوبا، وهم: الطفل أحمد السعدي، ونور السعدي، وتمام السعدي، وصالح زكارنة، وعبد علاونة.

ويواصل الاحتلال دفع تعزيزات الى مدينة مخيم جنين من حاجز الجلمة العسكري، فيما تتواصل عمليات الهدم في عده حرات من مخيم جنين.

وأجبرت قوات الاحتلال سكان عمارة الصفا على اخلاء قسري لمنازلهم، وحولتها لثكنة عسكرية.

يذكر أن قرابة 15 ألف شخص أجبرهم الاحتلال على النزوح قسرا من مخيم جنين وحي الهدف، وتوزعوا في عدة قرى وبلدات من المحافظة.

كما تعاني مستشفيات المدنية شحا شديدا في المياه، بعد استهداف الاحتلال خطوط المياه وتدميرها، حيث يعاني قرابة 35٪؜ من سكان المدينة من عدم وصول المياه اليهم.

وهدم الاحتلال قرابة 100 منزل بشكل كامل في مخيم جنين، وسط تدمي واسع في البنية التحتية.

علنت وزارة التربية والتعليم أمس السبت ان دوام المدارس الحكومية والخاصة ورياض الاطفال في مدينة ومخيم جنين سيكون الكترونيا، في حين يكون الدوام وجاهياً في باقي بلدات وقرى المحافظة، ويستثنى من ذلك دوام بلدة قباطية وقرية مثلث الشهداء حيث يكون الدوام فيهما لليوم الاحد كمهام ويجري تعويضه يوم الخميس القادم.