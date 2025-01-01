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ستة إصدارات من غزة لوزارة الثقافة الفلسطينية

الأحد 02 فبراير 2025 08:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
ستة إصدارات من غزة لوزارة الثقافة الفلسطينية



رام الله/سما/

 صدرت عن وزارة الثقافة الفلسطينية في مدينة رام الله، ستة إصدارات لمبدعين من قطاع غزة، توزعت بين الشعر والقصة ومجلة ضمت عددا من النصوص لكتاب وكاتبات من قطاع غزة.

الكتاب الأول، كان للروائي والقاص عمر حمّش، وحمل عنوان "تغريدة النورس الأخيرة"، وهو عبارة عن مجموعة قصصية وقعت في 152 صفحة من القطع المتوسط، وصمم غلافها غاوي خليل.

الكتاب الثاني: بعنوان "خذي ما شئتِ من ذكراي" للشاعر محمد توفيق أبو زريق، وهو عبارة عن مجموعة شعرية وقعت في 100 صفحة من القطع المتوسط، وصمم غلافها غاوي خليل، بلوحة لجاد عزت الغزاوي.

الكتاب الثالث: بعنوان "مزامير الطير والمعجزة"، للشاعر علاء نعيم الغول، وهو مجموعة شعرية وقعت في 190 صفحة من القطع المتوسط، بتصميم غلاف لغاوي خليل.

الكتاب الرابع: بعنوان "أصابع الحنين"، للشاعرة دنيا الأمل إسماعيل، وهو مجموعة شعرية وقعت في 96 صفحة، وصمم غلافها غاوي خليل، بلوحة لجاد عزت الغزاوي.

الكتاب الخامس: بعنوان "الحرب التي لا تنتهي" للشاعر ناصر رباح، وهي مجموعة شعرية وقعت في 88 صفحة، وصمم غلافها غاوي خليل، بلوحة لجاد عزت الغزاوي.

الإصدار الأخير كان مجلة أدبية بعنوان "رمال حمراء"، وقعت في 206 صفحات من القطع المتوسط، حملت نصوصا لكل من: جاد عزت الغزاوي، وآلاء القطراوي، وأمل حبيب، وباسل أبو الشيخ، وبسام أبو شاويش، وجبر شعث، وحبيب هنا، وحسام أبو النصر، ودنيا الأمل إسماعيل، ورحاب كنعان، ورزق البياري، وسائد السويركي، وسليمان الحزين، وسما حسن، وسمية وادي، وصابر أبو العساكر، وطلال أبو ركبة، وكوثر النيرب، وعادل الرمادي، وعبد الرحمن الكرد، وعمر حمش، وعمر اللوح، ومحمد الخطيب، ومحمد السالمي، ومحمد الشاعر، ومصطفى لقان، وناصر عطالله، ونور صيدم، وهداية شمعون.

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