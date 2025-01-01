  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أضرار جسيمة في البنية التحتية خلال عدوان الاحتلال في محيط مخيم الفارعة

الأحد 02 فبراير 2025 08:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
أضرار جسيمة في البنية التحتية خلال عدوان الاحتلال في محيط مخيم الفارعة



طوباس/سما/

 أحدثت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أضرارا كبيرة في البنية التحتية بمحيط مخيم الفارعة جنوب طوباس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال جرفت أجزاء من الشارع الرئيس المؤدي إلى المخيم من الجهة الجنوبية.

ويتزامن ذلك مع حصار مشدد تفرضه قوات الاحتلال على مخيم الفارعة، بإغلاق مداخله بالسواتر الترابية، إضافة إلى الاستيلاء على العديد من المنازل في محيط المخيم والمطلة عليه والتمركز فيها.

كما يواصل الاحتلال اقتحام أطراف بلدة طمون جنوب شرق طوباس، حيث تتمركز قوات الاحتلال في الأطراف الجنوبية للبلدة بعد إجبار العديد من العائلات في المنطقة على النزوح من مساكنها، إضافة إلى إغلاق الطريق بين بلدة طمون وقرية عاطوف من الجهة الشرقية بالسواتر الترابية.

الأكثر قراءة اليوم

القناة 12 : المرحلة الثانية من الصفقة ستتم ولا دور لحماس في عملية اعادة اعمار غزة..

كاتس يهدد الأسير المحرر زكريا الزبيدي

إيال زمير رئيسا لأركان الجيش الإسرائيلي خلفا لهاليفي

"جحيم لا يمكن تصوره".. أول تعليق لماكرون بعد إطلاق سراح الرهينة الفرنسي عوفر كالديرون

نتنياهو يتوجه الأحد للقاء ترامب: "سنعيد كل المختطفين ونحقق كافة أهداف الحرب"

مُسيّرات إسرائيلية تقصف هدفاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

وزير الخارجية المصري : لدينا رؤية واضحة لإعمار غزة دون خروج أي مواطن من أرضه

الأخبار الرئيسية

رئيس منظمة إسرائيلية يدعو إلى دعم خطة ترامب للتهجير: "سكان غزة لا يستحقون الرحمة"

محلل إسرائيلي يتنبأ بمصير المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى

ملك الأردن يلتقي ترامب في البيت الأبيض في 11 فبراير

مسؤول أمني إسرائيلي: عملياتنا شمالي الضفة الغربية ستستغرق عدة أسابيع

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 47,498 والإصابات إلى 111,592 منذ بدء العدوان

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية