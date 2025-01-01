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الاحتلال يستولي على منزل جديد في مخيم جنين ويحوله لثكنة عسكرية

الأحد 02 فبراير 2025 08:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يستولي على منزل جديد في مخيم جنين ويحوله لثكنة عسكرية



جنين/سما/

 استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على منزل جديد بمخيم جنين، وحولته لثكنة عسكرية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال داهمت منزلا في طلعة الغبز بالمخيم، وحولته لثكنة عسكرية.

وتواصل قوات الاحتلال اقتحام المنازل في المخيم، ونصب القناصة داخلها، وتحويلها لثكنات عسكرية بعد اخلاء سكانها.

وصباح اليوم، استشهد المسن وليد محمد علي لحلوح (73 عاما)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين، بعد محاولته العودة إلى منزله عند مدخل المخيم لتفقده، وجلب بعض الحاجيات منه.

وقال رئيس بلدية جنين محمد جرار، إن الاحتلال هدم بشكل كلي قرابة 100 منزل خلال عدوانه المتواصل على جنين ومخيمها منذ 13 يوما، كما حرق عددا آخر من المنازل، فيما تشير التقديرات الى نزوح قرابة 90% من سكان المخيم.

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