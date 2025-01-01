أبو هولي يثمن موقف السداسية العربية بشأن حماية ولاية "الأونروا" ودعم تفويضها

رام الله/سما/

رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، بالبيان المشترك الصادر عن الاجتماع السداسي بالقاهرة، بشأن التأكيد على الدور المحوري الذي لا يمكن الاستغناء عنه وغير القابل للاستبدال لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا"، والرفض القاطع لأي محاولات لتجاوزها أو تحجيم دورها، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين وتعزيز دور منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وقال أبو هولي: إن موقف السداسية بشأن الأونروا، يعكس الموقف العربي الموحد تجاه دعم الأونروا وحماية ولايتها، وتعزيز دورها بحسب التفويض الممنوح لها بالقرار (302) الذي تسعى إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال إلى تقويضها، من خلال القانونين العنصريين اللذين دخلا حيز التنفيذ نهاية شهر يناير الماضي.

وأكد أبو هولي الدور الحيوي والمهم الذي تقوم به "الأونروا" بحسب تفويضها وخدماتها الطارئة المنقذة للحياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، مشيرا إلى أن ما ورد في بيان السداسية تشكل خارطة طريق لتحرك عربي موحد لمنع التهجير القسري للفلسطينيين، وتجسيد الحق الفلسطيني وحماية ولاية الأونروا إلى حين ايجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقا لما ورد في القرار 194.

وأوضح أن بيان اللجنة السداسية وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، بضرورة انفاذ وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ووقف الاستيطان غير الشرعي والحفاظ على ما تبقى من فرص حل الدولتين.

وأشار إلى أن البيان أكد مبادئ وأسس وثوابت الموقف العربي المشترك بخصوص القضية المركزية للأمة العربية، وما يجمع ويوحد مواقف وسياسات الدول العربية، دعما واسنادا لنضال الشعب الفلسطيني وقيادته في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستعادة الحقوق الوطنية الفلسطينية الثابتة في العودة والحرية والاستقلال، وتمكين الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس من ممارسة سيادتها.

يشار إلى أن اجتماع السداسية على مستوى وزراء الخارجية عقد مساء اليوم السبت في العاصمة المصرية القاهرة بدعوة من جمهورية مصر العربية، بمشاركة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن دولة فلسطين حسين الشيخ، ووزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، إضافة إلى أمين عام جامعة الدول العربية.