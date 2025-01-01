تشييع جثماني الشهيدين علاونة وزكارنة إلى مثواهما الأخير في قباطية

جنين/سما/

شيعت جماهير شعبنا في بلدة قباطية جنوب جنين، اليوم الأحد، جثامين الشهيدين صالح زكارنة، وعبد الهادي علاونة، إلى مثواهما الأخير.

وانطلق موكب التشييع من المركز الطبي في البلدة، إلى منزلي الشهيدين لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة، قبل مواراتهما الثرى.

وحمل المشاركون جثماني الشهيدين على الأكتاف وجابوا بهما شوارع البلدة، مرددين عبارات التنديد بجريمة الاحتلال باغتيال الشهيدين.

وصلى المشاركون صلاة الجنازة على جثماني الشهيدين، ثم سار الموكب إلى مقبرة البلدة، حيث تم مواراتهما الثرى.

واستشهد زكارنة وعلاونة بعد قصف الاحتلال مركبتهما يوم أمس بصاروخ من طائرة مسيرة، ووصل عدد الشهداء في محافظة جنين منذ بدء العدوان الاسرائيلي غير المسبوق عليها الى 25 شهيدا.