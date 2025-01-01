وفد من حماس يزور موسكو الاثنين

غزة/سما/

يزور عضو المكتب السياسي لحماس ورئيس مكتب العلاقات الدولية في الحركة، موسى أبو مرزوق، العاصمة الروسية موسكو، الاثنين المقبل، على رأس وفد من الحركة، بحسب ما أكده مصدر لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وذكر المصدر أنّه من المقرر إجراء مفاوضات مع مسؤولين في وزارة الخارجية الروسية.

يُذكر أنّ وفداً قيادياً من حماس، برئاسة أبو مرزوق، التقى الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للشرق الأوسط وبلدان أفريقيا ونائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، في مقر وزارة الخارجية الروسية في موسكو، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وحينها، أكد بوغدانوف موقف روسيا الداعم لوقف إطلاق النار في غزة، وحقوق الشعب الفلسطيني، وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وإجراء عملية تبادل للأسرى.