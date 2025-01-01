ملك الأردن يلتقي ترامب في البيت الأبيض في 11 فبراير

عمان/سما/

يلتقي عاهل الأردن، الملك عبد الله الثاني، الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب في البيت الأبيض، في 11 شباط/ فبراير الجاري.

جاء ذلك بحسب ما أعلن الديوان الملكي الأردنيّ، الذي ذكر في بيان مقتضب، أن "الملك عبدالله الثاني يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء الموافق 11 شباط 2025".

وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي "بعد أن تلقى رسالة دعوة من الرئيس ترامب، الأسبوع الماضي".

كما يأتي فيما دعا اجتماع وزاري عربي عقد في القاهرة، أمس السبت، إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بكامل مراحله، بما يشمل انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، ورفض أي محاولات لتقسيم القطاع أو تهجير سكانه.

كما أكد الاجتماع على أهمية تمكين السلطة الفلسطينية من تولي مسؤولياتها في غزة باعتبارها جزءًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل على إعادة إعمار القطاع وفق رؤية شاملة تحافظ على استقراره، بحسب ما جاء في البيان الختامي للاجتماع، أوردته الخارجية المصرية.

وشدد الرئيس الأميركي، الخميس الماضي، على أن مصر والأردن ستقبلان استقبال النازحين من غزة، على الرغم من إعلان الدولتين العربيتين رفضهما خطته لنقل الفلسطينيين من القطاع.



وجاءت تعليقات ترامب غداة رفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني عبد الله الثاني، أي تهجير قسري لسكان غزة عقب الحرب بين حماس وإسرائيل.

وعندما سُئل ترامب عن رده على الرفضين المصري والأردني وما إذا كان يفكر بفرض رسوم جمركية على البلدين لدفعهما إلى ذلك، أجاب "سيفعلون ذلك".

وبعد سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في 19 كانون الثاني/ يناير، طرح ترامب، خطة لما وصفه "تطهير" قطاع غزة ونقل الفلسطينيين إلى أماكن "أكثر أمانا" مثل مصر أو الأردن.

وكان السيسي، حليف الولايات المتحدة الرئيسي، قد قال الأربعاء خلال مؤتمر صحافي في القاهرة إن "ترحيل الشعب الفلسطيني وتهجيره، هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه".

وأكد الملك عبد الله الثاني بشكل منفصل، أن "موقف الأردن الراسخ بضرورة تثبيت الفلسطينيين على أرضهم ونيل حقوقهم المشروعة، وفقا لحل الدولتين".