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شهيد برصاص الاحتلال في مخيم العروب

الأحد 02 فبراير 2025 05:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد برصاص الاحتلال في مخيم العروب



الخليل/سما/

استُشهد الشاب محمد أمجد حدوش (27 عاما) وأصيب آخرون، اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم العروب، شمال الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، ونشرت عددا من قناصتها على أسطح بعض المنازل ونوافذ أحد المساجد، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة الشاب حدوش، وهو رقيب أول في جهاز الضابطة الجمركية، بالرصاص الحي في البطن نُقل على إثرها إلى مركز بيت فجار الصحي، حيث أُعلن لاحقا عن استشهاده.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في المخيم عقب الإعلان عن استشهاد الشاب حدوش، أسفرت عن إصابة أربعة شبان بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، نُقلوا على إثرها إلى المستشفى.

وقال الناشط في مخيم العروب عبد الحي جوابرة، إن اقتحامات قوات الاحتلال للمخيم تزايدت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.

وأضاف أن قوات الاحتلال أحكمت إغلاق المداخل الرئيسية والفرعية للمخيم، حيث يواجه الأهالي صعوبة في الوصول إلى المراكز الطبية والمستشفيات خارجه.

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