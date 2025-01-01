تشييع جثمان الشهيد يوسف أبو عواد في ضاحية ذنابة شرق طولكرم

طولكرم/سما/

شيع أبناء شعبنا في ضاحية ذنابة شرق طولكرم، اليوم الأحد، جثمان الشهيد يوسف خليل أبو عواد (42 عاما)، الذي ارتقى برصاص الاحتلال في مخيم جنين قبل 13 يوما.

وانطلق موكب التشييع لحظة وصول جثمان الشهيد بمركبة إسعاف إلى منزل ذويه في الضاحية لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، قبل الصلاة على جثمانه الطاهر الذي لُف بالعلم الفلسطيني في مقبرة الشهداء في ذنابة ومواراته الثرى فيها.

يذكر أنه تم تشييع جثامين 11 شهيدا من مدينة جنين ومخيمها اليوم، ارتقوا خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على المحافظة، بعد أن كانت قوات الاحتلال قد منعت دفنهم سابقا.