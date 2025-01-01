  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

فيدان: ندعم بيان القاهرة حول مواجهة مشروع تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة

الأحد 02 فبراير 2025 05:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيدان: ندعم بيان القاهرة حول مواجهة مشروع تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة



أنقرة/سما/

أكد وزير خارجية تركيا حقان فيدان دعم بلاده لبيان اجتماع القاهرة بخصوص غزة والملف الفلسطيني، مشيرا إلى أنه يجب على الجميع الوقوف في مواجهة مشروع تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.


وقال فيدان في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة القطرية الدوحة مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن: "نحن ندعم بيان اجتماع القاهرة بخصوص غزة والملف الفلسطيني، وخاصة ملف التهجير، ونقول إنه يجب على الجميع الوقوف في مواجهة مشروع تهجير الشعب الفلسطيني من غزة".


وأضاف: "تهجير الفلسطينيين من غزة يناقض القانون الدولي، ويجب أن يتصدى الجميع لهذا المشروع، كما أننا نحن ندعم وقف إطلاق النار".

وأعرب الوزير عن استعداد بلاده لاستقبال عدد من الأسرى الفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم في إطار الصفقة الحالية بين "حماس" وإسرائيل. موضحا أنه "من الملفات التي لم ندعمها في اتفاق وقف إطلاق النار، شرط إبعاد حوالي 50 أسيرا فلسطيني إلى خارج أراضيهم، ضمن التفاهم الذي حدث بين الأطراف".

وأردف: "نحن في تركيا مستعدون لاستقبال عدد من الأسرى الفلسطينيين الذين أفرج عنهم في الصفقة الحالية، وذلك بالتنسيق مع الدول والأطراف المعنية، بناء على تعليمات الرئيس رجب طيب أردوغان".

وذكّر فيدان بأن مثل هذا الأمر حدث خلال "صفقة شاليت" قبل سنوات، مؤكدا أن هذا الأمر يشمل أيضاً استقبال عدد من الجرحى والمصابين.. "ونحن أتممنا استعداداتنا لاستقبالهم في مشافينا".

جدير بالذكر أن دول مصر والأردن والسعودية وقطر والإمارات وفلسطين وجامعة الدول العربية أصدرت أمس بيانا مشتركا بعد اجتماع عقد في القاهرة حول الأوضاع في فلسطين وقطاع غزة.

وشدد البيان على انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل والرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة، والتأكيد على تنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم.

#فيدان

الأكثر قراءة اليوم

القناة 12 : المرحلة الثانية من الصفقة ستتم ولا دور لحماس في عملية اعادة اعمار غزة..

الأسير الإسرائيلي سيغال يشكر "القسام".. مشاهد لتسليم الدفعة الرابعة

كاتس يهدد الأسير المحرر زكريا الزبيدي

إيال زمير رئيسا لأركان الجيش الإسرائيلي خلفا لهاليفي

"جحيم لا يمكن تصوره".. أول تعليق لماكرون بعد إطلاق سراح الرهينة الفرنسي عوفر كالديرون

نتنياهو يتوجه الأحد للقاء ترامب: "سنعيد كل المختطفين ونحقق كافة أهداف الحرب"

هل ناقش ترامب مع السيسي نقل أهل غزة إلى مصر ؟

الأخبار الرئيسية

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 47,498 والإصابات إلى 111,592 منذ بدء العدوان

مقررة أممية: الوضع في غزة بلغ أبعادا لم يشهد التاريخ الحديث مثيلا لها

679f5fe542360428bf2401ff

نتنياهو يصطحب طبيبين في زيارته للولايات المتحدة.. إجراءات وقائية أم هوس؟

safqa-gaza-prisoners-730x438

شهادات المحررين: السجون تحولت قبورا للأحياء.. إسرائيل تتعمد التعذيب والإذلال والتجويع

قوات الاحتلال الاسرائيلي تفجر عددا كبيرا من المنازل في مخيم جنين شمال الضفة..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية