فيدان: ندعم بيان القاهرة حول مواجهة مشروع تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة

أنقرة/سما/

أكد وزير خارجية تركيا حقان فيدان دعم بلاده لبيان اجتماع القاهرة بخصوص غزة والملف الفلسطيني، مشيرا إلى أنه يجب على الجميع الوقوف في مواجهة مشروع تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.



وقال فيدان في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة القطرية الدوحة مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن: "نحن ندعم بيان اجتماع القاهرة بخصوص غزة والملف الفلسطيني، وخاصة ملف التهجير، ونقول إنه يجب على الجميع الوقوف في مواجهة مشروع تهجير الشعب الفلسطيني من غزة".



وأضاف: "تهجير الفلسطينيين من غزة يناقض القانون الدولي، ويجب أن يتصدى الجميع لهذا المشروع، كما أننا نحن ندعم وقف إطلاق النار".

وأعرب الوزير عن استعداد بلاده لاستقبال عدد من الأسرى الفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم في إطار الصفقة الحالية بين "حماس" وإسرائيل. موضحا أنه "من الملفات التي لم ندعمها في اتفاق وقف إطلاق النار، شرط إبعاد حوالي 50 أسيرا فلسطيني إلى خارج أراضيهم، ضمن التفاهم الذي حدث بين الأطراف".

وأردف: "نحن في تركيا مستعدون لاستقبال عدد من الأسرى الفلسطينيين الذين أفرج عنهم في الصفقة الحالية، وذلك بالتنسيق مع الدول والأطراف المعنية، بناء على تعليمات الرئيس رجب طيب أردوغان".

وذكّر فيدان بأن مثل هذا الأمر حدث خلال "صفقة شاليت" قبل سنوات، مؤكدا أن هذا الأمر يشمل أيضاً استقبال عدد من الجرحى والمصابين.. "ونحن أتممنا استعداداتنا لاستقبالهم في مشافينا".

جدير بالذكر أن دول مصر والأردن والسعودية وقطر والإمارات وفلسطين وجامعة الدول العربية أصدرت أمس بيانا مشتركا بعد اجتماع عقد في القاهرة حول الأوضاع في فلسطين وقطاع غزة.

وشدد البيان على انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل والرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة، والتأكيد على تنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم.