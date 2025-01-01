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"القناص" نصر الدين يسقط إسرائيل بالقاضية (فيديو)

الأحد 02 فبراير 2025 05:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
"القناص" نصر الدين يسقط إسرائيل بالقاضية (فيديو)



ألحق الفرنسي نصر الدين إيمافوف هزيمة ساحقة بالنيوزيلندي إسرائيل أديسانيا في النزال الذي جمعهما مساء أمس السبت، ضمن بطولة "UFC Fight Night 250" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

 

وتمكن المقاتل الفرنسي المنحدر من جمهورية داغستان الروسية الملقب بـ"القناص" من إسقاط متحديه إسرائيل الملقب بـ"The Last Stylebender" والمنحدر من أصول نيجيرية، بالضربة القاضية في الجولة الثانية للنزال الذي جمعهما بالعاصمة السعودية الرياض.

وحقق نصر الدين إيمافوف (29 عاما) بذلك انتصاره الخامس عشر خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل أربع هزائم وتعادل واحد.

بينما مني أديسانيا إسرائيل (35 عاما) بالهزيمة الخامسة خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 24 فوزا.

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