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نتنياهو يفاخر بأنه أول زعيم يلتقي ترامب بعد انتخابه

الأحد 02 فبراير 2025 05:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يفاخر بأنه أول زعيم يلتقي ترامب بعد انتخابه



القدس المحتلة/سما/

تفاخر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه أول زعيم وطني يلتقي دونالد ترامب بعد انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.

وقبيل مغادرته إلى واشنطن، قال نتنياهو في تصريحات صحفية: "حقيقة أن هذا أول لقاء للرئيس ترامب مع زعيم أجنبي يعكس الكثير حول قوة التحالف الأمريكي الإسرائيلي، وحول قوة العلاقة الشخصية بيني وبين الرئيس ترامب".

وسيغادر نتنياهو إلى الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم الأحد، فيما وصفه مكتبه بأنه "لقاء تاريخي"، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي هو "أول زعيم وطني" يلتقيه ترامب بعد تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع بين ترامب ونتنياهو يوم الثلاثاء في البيت الأبيض. ويُعرف ترامب بعلاقته الوثيقة مع نتنياهو، رغم أنه كان ينتقده أحيانا. وتُعتبر هذه الزيارة المبكرة بمثابة إشارة قوية على دعم ترامب لرئيس الوزراء اليميني، الذي يواجه انتقادات شديدة بسبب إدارته للحرب في غزة.

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