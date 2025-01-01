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نتنياهو: قراراتنا خلال الحرب غيرت ملامح الشرق الأوسط بشكل جذري

الأحد 02 فبراير 2025 04:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: قراراتنا خلال الحرب غيرت ملامح الشرق الأوسط بشكل جذري



القدس المحتلة/سما/

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيبحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النصر على "حماس" وإعادة الرهائن لديها، مؤكدا أن قرارات البلدين خلال الحرب غيرت الشرق الأوسط.


وأضاف قبل مغادرته إلى واشنطن: "أنا متوجه الآن إلى واشنطن للقاء بالغ الأهمية مع الرئيس ترامب، حقيقة أن هذا هو اجتماعي الأول مع زعيم دولة بعد الحرب تحمل دلالة كبيرة، إذ تعكس قوة التحالف والعلاقة بيننا، وهي العلاقة التي قادت إلى اتفاقيات أبراهام التي قادها الرئيس ترامب".

وتابع: "سنناقش القضايا الحاسمة التي تواجهنا، بما في ذلك تحقيق النصر على حماس، واستعادة جميع أسرانا، والتعامل مع المحور الإيراني".

وخلص بالقول: "القرارات التي اتخذناها خلال الحرب غيرت ملامح الشرق الأوسط بشكل جذري، ومن خلال العمل المشترك والدؤوب مع الرئيس ترامب، يمكننا تحقيق مزيد من التغييرات الإيجابية، وتعزيز أمن إسرائيل، وتوسيع دائرة السلام، وفتح عصر غير مسبوق من الازدهار والسلام المستند إلى القوة".

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