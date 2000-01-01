واشنطن: سنواصل العمل مع إسرائيل لتحرير كافة الرهائن في غزة

واشنطن/سما/

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن السلطات الأمريكية ستواصل العمل مع إسرائيل لتحرير جميع الرهائن في قطاع غزة.

وأضاف أن "الولايات المتحدة ستواصل العمل مع إسرائيل لإعادة جميع الرهائن المتبقين إلى عائلاتهم وإحلال السلام في المنطقة".

وأشار إلى أن الرئيس دونالد ترامب جعل سلامة وأمن المواطنين الأميركيين في مختلف أنحاء العالم "أولوية قصوى" لإدارته.

ويتوجه بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة صباح اليوم الأحد لعقد اجتماع هام مع الرئيس دونالد ترامب.

وفي وقت سابق، وجه نتنياهو رسالة شكر لترامب على وفائه بوعده وإلغاء الحظر المفروض على تسليم إسرائيل قنابل الـ2000 رطل الأمريكية.