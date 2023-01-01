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الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا إلى سكان جنوب لبنان

الأحد 02 فبراير 2025 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا إلى سكان جنوب لبنان



القدس المحتلة/سما/

أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد بيانا عاجلا إلى سكان لبنان وخاصة في الجنوب.


وقال الجيش في بيانه إنه "تم تمديد فترة تطبيق الاتفاق، ولا يزال جيش الدفاع منتشرا في الميدان ولذلك يمنع الانتقال جنوبا".

وأضاف: "جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم. من أجل سلامتكم يحظر عليكم العودة إلى منازلكم في المناطق المعنية حتى إشعار آخر"، مؤكدا أن "كل من يتحرك جنوبا يعرض نفسه للخطر".

وفي 27 نوفمبر 2024، أنهى اتفاق لوقف إطلاق النار قصفا متبادلا بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" بدأ في 8 أكتوبر 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر الماضي.

وتضمن الاتفاق مهلة محددة بـ60 يوما، تنسحب خلالها إسرائيل من البلدات التي احتلتها في جنوب لبنان خلال الحرب.

لكن تل أبيب أخلت بالاتفاق عبر الامتناع عن تنفيذ الانسحاب الكامل خلال هذه المهلة التي انتهت فجر 26 يناير الجاري، قبل أن يعلن البيت الأبيض عن اتفاق إسرائيلي لبناني على تمديد المهلة حتى 18 فبراير المقبل.

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