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سموتريتش يدعو نتنياهو لفرض سيادة إسرائيل على الضفة وتحقيق النصر الكامل على حماس وايران..

الأحد 02 فبراير 2025 02:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
سموتريتش يدعو نتنياهو لفرض سيادة إسرائيل على الضفة وتحقيق النصر الكامل على حماس وايران..



القدس المحتلة/سما/

دعا وزير المالية الإسرائيلي "بتسلئيل سموتريتش" رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تعزيز سيادة إسرائيل على الضفة الغربية، كما حثه على القضاء على حركة حماس في قطاع غزة وتعزيز أمن الحدود مع سوريا ولبنان.

وقال سموتريتش في رسالة مصورة، الأحد، إلى نتنياهو الذي توجه إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب هذا الأسبوع يجب علينا تعزيز قبضتنا وسيادتنا على الضفة، لدينا دولة صغيرة جداً، وبالتالي علينا... تجنب الشر" بحسب قوله.

وأضاف سموتريتش، في رسالته إلى نتنياهو أنه يجب إزالة الخطر النووي الذي يشكله النظام الإيراني. ومضى يقول: «هناك الكثير على المحك.. النصر الكامل في غزة، وتدمير حماس وإعادة جميع اسرانا، وتعزيز أمننا على جميع الحدود، في سوريا ولبنان وبالطبع... النظام الإيراني والتهديد النووي".

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