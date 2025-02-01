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وزير الخارجية المصري : لدينا رؤية واضحة لإعمار غزة دون خروج أي مواطن من أرضه

الأحد 02 فبراير 2025 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية المصري : لدينا رؤية واضحة لإعمار غزة دون خروج أي مواطن من أرضه



القاهرة/سما/

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن مصر لديها رؤية واضحة لإعادة إعمار غزة دون خروج أي مواطن من أرضه.

وأضاف عبدالعاطي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجيبوتي محمود علي يوسف، الأحد: "لدينا رؤية واضحة في إعادة إعمار غزة ولدينا توافق عربي في هذا الشان، ونتحدث مع الأمم المتحدة في هذا الإطار".

وذكر أن هذه العملية تعتبر مرحلة أولى تقود إلى بدء عملية سياسية ذات مصداقية تؤدي لقيام الدولة الفلسطينية لمنع تكرار حلقات العنف والعدوان، مشددا على هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

ونوه بأهمية تنفيذ مشروعات عاجلة للتعافي المبكرفي قطاع غزة بالتوازي مع دخول المساعدات، خاصة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي والصحة، مضيفا أن مصر تعد خطة بالتعاون مع الأمم المتحدة في هذا الشأن.

وأشار إلى استمرار الجهود المصرية في تنفيذ استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاثة، بما يؤدي إلى استدامة وقف إطلاق النار، وما يتطلبه ذلك من دفع مشروعات التعافي المبكر والنفاذ الكامل للمواد الإيوائية والغذائية والطبية إلى داخل القطاع لمعالجة الكارثة الإنسانية في غزة.

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