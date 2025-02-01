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أهالي المحتجزين الإسرائيليين بغزة: نتنياهو وحكومته يحاولون عرقلة التبادل

الأحد 02 فبراير 2025 08:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أهالي المحتجزين الإسرائيليين بغزة: نتنياهو وحكومته يحاولون عرقلة التبادل



القدس المحتلة/سما/

قال ذوو المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، السبت، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته، يحاولون عرقلة صفقة التبادل مع حركة حماس.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته العائلات الإسرائيلية أمام مقر وزارة الجيش الاسرائيلي في مدينة تل أبيب، ردا على تصريح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي قال إن الحرب على غزة ستُستأنف فور انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق.

وقالت العائلات في كلمة باسم ذويهم يلقونها بالتناوب: "(بنيامين) نتنياهو يحاول عرقلة اتفاق تبادل الأسرى".

وأضافت: "نحن، العائلات التي تنتظر تنفيذ المراحل التالية من الصفقة، قلقون للغاية".

وتابعت: "نوجه نداءً آخر إلى الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب بأنّ نتنياهو ووزراءه يحاولون إفشال وعرقلة الاتفاق".

وأردفت: "صرّح الوزير (بتسلئيل) سموتريتش قائلا بأن الحرب ستُستأنف فور انتهاء المرحلة الأولى، لكننا لن تسمح لهم بتخريب الاتفاق وترك وباقي الأسرى لمصيرهم".

والجمعة، قال سموتريتش إنه مقتنع بأن إسرائيل ستعود إلى الحرب في غزة بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

ووصف سموتريتش الاتفاق بأنه "كارثي وخطير على الأمن الإسرائيلي"، معربا عن قناعته "بأن إسرائيل ستعود إلى الحرب بعد انتهاء المرحلة الأولى بداية مارس/ آذار المقبل".

وأشارت عائلات المحتجزين في المؤتمر إلى أنهم فرحون بالإفراج عن عدد من المحتجزين في المرحلة الأولى من الصفقة لكنهم "تُركوا في الأسر لفترة طويلة بسبب حسابات سياسية غير مسؤولة"، وفق تعبيرهم.

وتابع ذوو الأسرى الإسرائيليين: "لا يزال هناك 79 أسيرا في الأسر، ينتظرون إنقاذهم الآن".

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