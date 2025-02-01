أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة صباح اليوم الأحد، تحرر 183 أسيرا بينهم 18 من ذوي المؤبدات و54 من الأحكام العالية و111 اعتقلوا بعد 7 أكتوبر من قطاع غزة.
وعنوت الصحف: 47,487 شهيدا من بداية العدوان، ومنظمات أممية تؤكد حاجة غزة لمساعدات إنسانية هائلة، وإعادة بناء النظام الصحي المنهار تماما في القطاع تحتاج 12 عاما.
كما أبرزت: 6 شهداء في جنين وقباطية وطولكرم، "السداسية" العربية ترفض دعوات التهجير: يجب تمكين السلطة لتولي مهامها في غزة.. التمسك بحل الدولتين، ورفض تحجيم الأونروا.
وفيما يلي أبرز العناوين:
* "القدس":
- نهر الحرية يتدفق: 183 أسيرا بينهم 18 من ذوي المؤبدات و54 من الأحكام العالية و111 اعتقلوا بعد 7 أكتوبر
- الرئيس يعرب عن تقديره لموقف غوتيريش الرافض للتهجير
- 6 شهداء في جنين وقباطية وطولكرم
- 50 مريضا وجريحا يغادرون إلى مصر
- وزراء الخارجية العرب يؤكدون أهمية تحقيق السلام
* "الحياة الجديدة":
- مسيرات الاحتلال تستبيح فضاء جنين وقباطية.. خمسة شهداء وشهيد في مخيم طولكرم
- إصابات في الضفة إحداها لشاب بعد تقييده بشجرة وإجبار مواطن على هدم منزله ذاتيا في أم طوبا
- "فتح": اعتقال الاحتلال للمتحدث باسم الحركة لن يثنيها عن القيام بواجبها تجاه شعبنا
- الاجتماع العربي السداسي: نرفض محاولات تقسيم غزة ونؤكد ضرورة تمكين السلطة الوطنية لتولي مهامها في القطاع.. تهجير أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وأية محاولات لتجاوز الأونروا أو تحجيم دورها
- الرئيس يعرب عن تقديره لموقف الأمين العام للأمم المتحدة الرافض لتهجير شعبنا
- مصطفى يبحث خطة "الأشغال" للتعافي وإعادة إعمار قطاع غزة
- الاحتلال يفرج عن الدفعة الرابعة من الأسرى ضمن اتفاق وقف النار
- 47,487 شهيدا من بداية العدوان ومنظمات أممية تؤكد حاجة غزة لمساعدات انسانية هائلة
* "الأيام":
- 6 شهداء في جنين وقباطية ومخيم طولكرم والاحتلال يصعد عدوانه
- استقبالات جماهيرية حاشدة للأسرى المحررين في الضفة والقطاع
- بلدية جنين: 15 ألف نازح والمدينة تعيش كارثة إنسانية
- 3 شهداء وانتشال 24 جثمانا وعمليات تدمير مكثفة جنوب رفح
- الاحتلال نكل بالأسرى قبل الافراج عنهم
- اقتحامات واسعة لمنازل أسرى محررين ومنع الأهالي من الاحتفال بهم
- "السداسية" العربية ترفض دعوات التهجير: يجب تمكين السلطة لتولي مهامها في غزة.. التمسك بحل الدولتين، ورفض تحجيم الأونروا
- الاحتلال يمنع تسليم المنهاج الفلسطيني لطلاب مقدسيين
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