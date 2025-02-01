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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الأحد 02 فبراير 2025 08:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله/سما/

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة صباح اليوم الأحد، تحرر 183 أسيرا بينهم 18 من ذوي المؤبدات و54 من الأحكام العالية و111 اعتقلوا بعد 7 أكتوبر من قطاع غزة.

وعنوت الصحف: 47,487 شهيدا من بداية العدوان، ومنظمات أممية تؤكد حاجة غزة لمساعدات إنسانية هائلة، وإعادة بناء النظام الصحي المنهار تماما في القطاع تحتاج 12 عاما.

كما أبرزت: 6 شهداء في جنين وقباطية وطولكرم، "السداسية" العربية ترفض دعوات التهجير: يجب تمكين السلطة لتولي مهامها في غزة.. التمسك بحل الدولتين، ورفض تحجيم الأونروا.

وفيما يلي أبرز العناوين:

* "القدس":

- نهر الحرية يتدفق: 183 أسيرا بينهم 18 من ذوي المؤبدات و54 من الأحكام العالية و111 اعتقلوا بعد 7 أكتوبر

- الرئيس يعرب عن تقديره لموقف غوتيريش الرافض للتهجير

- 6 شهداء في جنين وقباطية وطولكرم

- 50 مريضا وجريحا يغادرون إلى مصر

- وزراء الخارجية العرب يؤكدون أهمية تحقيق السلام

* "الحياة الجديدة":

- مسيرات الاحتلال تستبيح فضاء جنين وقباطية.. خمسة شهداء وشهيد في مخيم طولكرم

- إصابات في الضفة إحداها لشاب بعد تقييده بشجرة وإجبار مواطن على هدم منزله ذاتيا في أم طوبا

- "فتح": اعتقال الاحتلال للمتحدث باسم الحركة لن يثنيها عن القيام بواجبها تجاه شعبنا

- الاجتماع العربي السداسي: نرفض محاولات تقسيم غزة ونؤكد ضرورة تمكين السلطة الوطنية لتولي مهامها في القطاع.. تهجير أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وأية محاولات لتجاوز الأونروا أو تحجيم دورها

- الرئيس يعرب عن تقديره لموقف الأمين العام للأمم المتحدة الرافض لتهجير شعبنا

- مصطفى يبحث خطة "الأشغال" للتعافي وإعادة إعمار قطاع غزة

- الاحتلال يفرج عن الدفعة الرابعة من الأسرى ضمن اتفاق وقف النار

- 47,487 شهيدا من بداية العدوان ومنظمات أممية تؤكد حاجة غزة لمساعدات انسانية هائلة

* "الأيام":

- 6 شهداء في جنين وقباطية ومخيم طولكرم والاحتلال يصعد عدوانه

- استقبالات جماهيرية حاشدة للأسرى المحررين في الضفة والقطاع

- بلدية جنين: 15 ألف نازح والمدينة تعيش كارثة إنسانية

- 3 شهداء وانتشال 24 جثمانا وعمليات تدمير مكثفة جنوب رفح

- الاحتلال نكل بالأسرى قبل الافراج عنهم

- اقتحامات واسعة لمنازل أسرى محررين ومنع الأهالي من الاحتفال بهم

- "السداسية" العربية ترفض دعوات التهجير: يجب تمكين السلطة لتولي مهامها في غزة.. التمسك بحل الدولتين، ورفض تحجيم الأونروا

- الاحتلال يمنع تسليم المنهاج الفلسطيني لطلاب مقدسيين

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