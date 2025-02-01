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طقس فلسطين : أجواء غائمة جزئيا وارتفاع على درجات الحرارة

الأحد 02 فبراير 2025 08:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : أجواء غائمة جزئيا وارتفاع على درجات الحرارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، باردا إلى شديد البرودة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويوم غد الاثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
والثلاثاء، يكون الجو صافيا بوجه عام وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويوم الأربعاء المقبل، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يكون الجو باردا إلى شديد البرودة، و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسقط بمشيئة الله تعالى زخات من الأمطار على معظم المناطق، وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانًا، والرياح شمالية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائج.

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