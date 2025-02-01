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اليوم 15 لوقف إطلاق النار: فتح معبر رفح وانتشال المزيد من الشهداء في قطاع غزة

الأحد 02 فبراير 2025 08:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اليوم 15 لوقف إطلاق النار: فتح معبر رفح وانتشال المزيد من الشهداء في قطاع غزة



غزة /سما/

يتواصل اليوم الأحد الخامس عشر لوقف إطلاق النار فتح معبر رفح باتجاه المغادرة فقط لليوم الثاني على التوالي.
وتمكن سبعة وثلاثين مريضا وعدد من المرافقين من المغادرة بعد إجراءات وصفت بالمعقدة.
ومن المقرر خروج خمسين مريضا وجريحا اليوم عبر منظمة الصحة العالمية التي تقوم بنقل المرضى من مشافي القطاع إلى المعبر الذي يسيطر الاحتلال على محيطه.
وسجلت الأربع وعشرين ساعة الماضية خروقات إسرائيلية شملت إطلاق نار وهدم مباني برفح.
وكشف التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وصول 27 شهيداإلى مشافي القطاع منهم 24 شهيدانتشال، شهيدان متأثرين بإصابتهما، وشهيد جديد برصاص الاحتلال شرق غزة مع ثماني اصابات بمناطق متفرقة خلال 24 ساعة الماضية.
وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 47487 شهيد و 11158 اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023 .

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