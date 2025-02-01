نتنياهو يتوجه الأحد للقاء ترامب: "سنعيد كل المختطفين ونحقق كافة أهداف الحرب"

القدس المحتلة/سما/

يتوجه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، صباح الأحد إلى الولايات المتحدة الأميركية للقاء الرئيس دونالد ترامب.

وجاء في بيان لمكتبه، أن "رئيس الحكومة سيكون زعيم أول دولة يلتقي بترامب بعد تنصيبه"، مضيفا أن "الزعيمين سيتحدثان في هذا اللقاء التاريخي بشأن غزة والمختطفين والتعامل مع كافة عناصر المحور الإيراني، وغيرها من القضايا المركزية الأخرى".

ومن المقرر أن يحل وزير القضاء، ياريف ليفين، مكان نتنياهو خلال فترة مكوثه في الولايات المتحدة.

وفي السياق، تطرق نتنياهو إلى الدفعة الرابعة لصفقة تبادل الأسرى بالقول إنه "في الدفعة السابقة في وقت سابق الأسبوع، أوضحنا بشكل حازم أننا لن نقبل خرق الاتفاق، وأصررنا على ذلك وتمكنا من تبكير إطلاق سراح 3 مختطفين بأسبوع".

وأضاف "بعد المشاهد التي رأيناها جميعا أول من أمس، طالبنا بالخروج الآمن لمختطفينا في الدفعات التالية، وكما رأيتم اليوم فقد أثبت هذا الموقف الحازم نفسه، فقد وصلت الرسالة ونفذت وتأمل إسرائيل أن تتم الدفعات القادمة أيضا بشكل آمن".

وأشار نتنياهو إلى أنه "تمكنا في الأسبوعين الماضيين من إطلاق سراح 13 من مختطفينا، بالإضافة إلى 5 مواطنين تايلنديين".

وختم بالقول "سنواصل العمل من أجل إعادة المختطفين الأحياء والأموات وتحقيق كافة أهداف الحرب".

وأوردت القناة 12 الإسرائيلية، أن نتنياهو يدرس تعيين وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، رئيسا للفريق المفاوض بدلا من رئيس جهاز الموساد، دافيد برنياع.