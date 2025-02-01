إيال زمير رئيسا لأركان الجيش الإسرائيلي خلفا لهاليفي

القدس المحتلة/سما/

أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، أن بنيامين نتنياهو ووزير أمنه يسرائيل كاتس اتفقا على تعيين إيال زمير رئيسا لأركان الجيش بعد إعلان رئيس الأركان الحالي، هيرتسي هليفي، استقالته الشهر الماضي والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من السادس من آذار/ مارس المقبل.

يأتي ذلك بعد أن رجحت تقارير إسرائيلية مساء السبت أن يعلن نتنياهو وكاتس عن هوية رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في غضون الـ24 ساعة القادمة، وذلك قبيل سفر الأول المرتقب صباح الأحد إلى الولايات المتحدة الأميركية للقاء الرئيس دونالد ترامب.

يذكر أن زمير عمل مؤخرا كمدير عام وزارة الأمن الإسرائيلية منذ شباط/ فبراير 2023 قبل استقالته منذ بضعة شهور، وسبق له أن كان نائب رئيس أركان الجيش وقائد المنطقة الجنوبية والمستشار العسكري لنتنياهو.