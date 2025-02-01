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كاتس يهدد الأسير المحرر زكريا الزبيدي

السبت 01 فبراير 2025 09:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاتس يهدد الأسير المحرر زكريا الزبيدي



القدس المحتلة/سما/

هدد وزير الدفاع يسرائيل كاتس الأسير زكريا الزبيدي الذي أطلق سراحه في إطار صفقة الأسرى.


ونشر كاتس على منصة "إكس": "تم إطلاق سراحك في اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين".


وأضاف: "خطأ واحد وستلتقي بأصدقاء قدامى"، في إشارة من كاتس الى امكانية اعادة اعتقال الزبيدي.

وختم قائلا: "لن نقبل دعم الإرهاب".

وكان قد اعتقل الجيش الإسرائيلي الزبيدي عام 2019.

ونجح الزبيدي بالهروب من زنزانته عبر نفق مع 5 من رفاقه في الأسر من سجن جلبوع الإسرائيلي في 6 سبتمبر 2021، في عملية وصفها مراقبون بـ"الأسطورية" قبل إعادة اعتقاله بأيام.

وفي 19 ينايرالجاري، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى بين "حماس" وإسرائيل، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، ويتكون الاتفاق من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية وثالثة وصولا لإنهاء الحرب.

وزكريا الزبيدي المعروف بلقب " التنين" كان يقود كتائب شهداء الأقصى في الضفة الغربية.

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