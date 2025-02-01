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4 شهداء وإصابات في قصف للاحتلال على مدينة جنين وبلدة قباطية

السبت 01 فبراير 2025 09:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
4 شهداء وإصابات في قصف للاحتلال على مدينة جنين وبلدة قباطية



جنين/سما/

 استشهد أربعة مواطنين، وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مدينة جنين وبلدة قباطية جنوبها.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، باستشهاد مواطنين اثنين جراء القصف الذي استهدف الحي الشرقي من مدينة جنين، وأن مواطنين آخرين استشهدا جراء قصف الاحتلال مركبة في قباطية.

وذكرت مصادر محلية أن طائرة مُسيرة إسرائيلية قصفت مركبة في شارع حيوي وسط بلدة قباطية، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين.

وأضافت أن طائرة مُسيرة أخرى قصفت دراجة نارية في الحي الشرقي من مدينة جنين، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين.

وكانت قوات الاحتلال قد قصفت مجموعة من الشبان في وقت سابق من مساء اليوم، بالقرب من ديوان السعدي في الحي الشرقي من مدينة جنين، ما أدى لاستشهاد الطفل أحمد عبد الحليم السعدي (16 عاما) وإصابة شابين آخرين. 

وباستشهاد المواطنين الأربعة، يرتفع عدد الشهداء في محافظة جنين منذ بدء عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها منذ 12 يوما، إلى 24 شهيدا، إضافة لعشرات الإصابات.

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