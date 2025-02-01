أسير محرر يعود إلى غزة ليكتشف استشهاد زوجته وطفلته خلال الحرب (فيديو)

غزة/سما/

عاش الأسير الفلسطيني المحرر أحمد دبابش، لحظة مؤلمة عند عودته من السجون الإسرائيلية إلى قطاع غزة اليوم السبت، حيث اكتشف أن زوجته وطفلته استشهدا خلال الحرب الدامية على القطاع.



واعتقلت القوات الإسرائيلية دبابش (33 عاما) خلال توغلها في مدينة غزة بعد انطلاق الحرب في 7 أكتوبر 2023، ووجد الأسير المحرر نفسه اليوم أمام واقع مأساوي تمثل في فقدان أعز الناس إليه بسبب القصف الذي استهدف منزلهم خلال الحرب.

يسلط هذا المشهد الضوء على المعاناة المزدوجة التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون وأسرهم، حيث يواجهون قسوة الاعتقال من جهة، وخسائر مروعة في صفوف أحبائهم من جهة أخرى بسبب أعمال الاحتلال العسكرية.

وقد تحرر 183 أسيرا فلسطينيا اليوم السبت، ضمن الدفعة الرابعة من صفقة التبادل بين إسرائيل وحركة "حماس"، ووصل 32 أسيرا من الضفة الغربية إلى رام الله، وسط استقبال جماهيري حاشد أمام قصر رام الله الثقافي، رغم التهديدات الإسرائيلية بقمع الاحتفالات.

كما تم نقل الأسرى المحررين من قطاع غزة إلى المستشفى الأوروبي في خان يونس عبر معبر كرم أبو سالم.

وبدا الأسرى بهيئة صحية متردية وأجساد نحيلة، وظهر بعضهم عاجزا عن المشي، وخضعوا لفحوصات طبية أولية من طواقم طبية، وذلك نتيجة الاعتداءات التي تعرضوا لها داخل السجون منذ 7 أكتوبر 2023، حتى اللحظات الأخيرة من احتجازهم، وجرى نقل عدد من الأسرى إلى المستشفيات في ظل التدهور الصحي لعدد من الأسرى.

وشملت الدفعة الرابعة في إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل: 18 أسيرا من ذوي المؤبدات و54 أسيرا من أصحاب الأحكام العالية بالإضافة إلى 111 أسيرا من أبناء قطاع غزة المعتقلين بعد 7 أكتوبر.

وتضمنت هذه الدفعة 39 أسيرا من غزة، و32 من الضفة الغربية، وأسيرا يحمل الجنسية المصرية، كما أوضحت الهيئة أنه سيتم إبعاد 7 أسرى دون تحديد وجهتهم.