لافتات في غزة دعما لموقف السيسي ورفضا للتهجير على أنقاض الحرب

ورفع أهالي قطاع غزة لافتات كبرى في عدد من المحاور الهامة وسط القطاع عليها صور للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وعبارات تؤكد دعم العائلات الفلسطينية وتساند الرئيس المصري "ضد المؤامرات التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني".

كما رفع الفلسطينيون لافتة كبرى في قلب ميدان السرايا ومفترق دير البلج في شارع صلاح الدين داخل القطاع مكتوبا عليها: "مصر ستظل السند الحقيقي والحامي للمشروع الوطني الفلسطيني ولن تقبل بتهجير شعبها".

في حين تجمع المئات من أهالي عائلات قطاع غزة اليوم السبت في أماكن متفرقة من القطاع أمام مفترق السرايا ومفترق دير البلح للتظاهر تأكيدًا على تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه ورفضًا لدعوات التهجير.

وأكدت العائلات الفلسطينية على موقف سكان قطاع غزة الداعم للموقف المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي الرافض لتهجير سكان قطاع غزة ودعما للجهود المصرية.

وتزامنت التأكيدات الفلسطينية على دعم الدور المصري مع اجتماع وزاري سداسي عربي احتضنته العاصمة المصرية القاهرة اليوم السبت شاركت فيه كل من الأردن والإمارات والسعودية وقطر ومصر بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن دولة فلسطين وأمين عام جامعة الدول العربية.

ورحبت الأطراف المشاركة الاجتماع في بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية المصرية بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، داعِ لإزالة جميع العقبات أمام دخول كافة المساعدات الإنسانية والإيوائية ومتطلبات التعافي وإعادة التأهيل بشكل ملائم وآمن وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل والرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة.

وشدد البيان الصادر عن الاجتماع على العمل على تمكين السلطة الفلسطينية من تولي مهامها في قطاع غزة باعتباره جزءاً من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبما يسمح للمجتمع الدولي بمعالجة الكارثة الإنسانية التي تعرض لها القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي.

وأكد المشاركون في الاجتماع على الدور المحوري الذي لا يمكن الاستغناء عنه وغير القابل للاستبدال لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا"، والرفض القاطع لأية محاولات لتجاوزها أو تحجيم دورها.

كما شدد البيان على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للتخطيط وتنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة، بأسرع وقت ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، خاصةً في ضوء ما أظهره الشعب الفلسطيني من صمود وتشبث كامل بأرضه، وبما يُسهم في تحسين الحياة اليومية للفلسطينيين من سكان القطاع على أرضهم، ويعالج مشكلات النزوح الداخلي، وحتى الانتهاء من عملية إعادة الإعمار.

وأعرب البيان عن استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقاً للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو التشجيع على الانتقال أو اقتلاع الفلسطينيين.