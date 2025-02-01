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مشاورات مصرية أردنية في القاهرة حول غزة

السبت 01 فبراير 2025 09:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاورات مصرية أردنية في القاهرة حول غزة



القاهرة/سما/

عقد وزيرا خارجية مصر والأردن اجتماعا ثنائيا اليوم السبت في القاهرة قبل مشاركتهما في اجتماع سداسي حول قطاع غزة.


وذكرت وزارة الخارجية الأردنية، أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، التقى في القاهرة نظيره المصري بدر عبدالعاطي، دون مزيد من التفاصيل.

ومن المقرر أن يشارك الصفدي وعبدالعاطي، في اجتماع اللجنة العربية السداسية يشأن غزة، بمشاركة وزراء خارجية كل من الإمارات والسعودية وقطر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأمين عام جامعة الدول العربية.


وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، وصول الوزير فيصل بن فرحان، إلى القاهرة اليوم السبت، للمشاركة في اجتماع السداسية العربية التشاوري.

ويأتي الاجتماع في وقت يواجه فيه قطاع غزة ومصر والأردن، تحديات كبيرة مع تصاعد دعوات تهجير سكان القطاع إلى كلا البلدين، وقد أكدتا رفضهما القاطع لمثل هذه الأفكار.

وكرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعوته لمصر والأردن باستقبال لاجئين فلسطينيين من قطاع غزة، وأبدت الدولتان مواقف صارمة تجاه تهجير الفلسطينيين، وفي القاهرة قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر ملتزمة بحق الفلسطينيين في الحصول على دولة مستقلة في أراضيهم.

وأكد الرئيس المصري، أن "تهجير الفلسطينيين ظلم لن نشارك فيه"، وشدد على أن مصر لن تقبل أي وضع يجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلا بهدف تهجير الفلسطينيين.

كما أكدت عمان ذات الموقف، وشدد الأردن على الرفض القاطع لأي تهجير للفلسطينيين خارج أراضيهم، وأكد الملك عبدالله الثاني، إن موقف بلاده الراسخ بضرورة تثبيت الفلسطينيين على أرضهم ونيل حقوقهم المشروعة، وفقا لحل الدولتين.

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