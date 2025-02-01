بحرية الحرس الثوري الإيراني تكشف عن "مدينة صاروخية" جديدة

طهران/سما/

أزاحت بحرية الحرس الثوري الإيراني اليوم السبت الستار عن مدينة صاروخية جديدة تحت الأرض في سواحل إيران الجنوبية.



وذكرت وكالة "مهر" للأنباء أنه "استمرارا للكشف عن الإنجازات الدفاعية لبلادنا وتزامنا مع ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، تزيح البحرية التابعة للحرس الثوري الستار عن مدينتها الصاروخية على الساحل الجنوبي للبلاد".



وأضافت: "ستبث هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الليلة الصور الأولى للمدينة البحرية تحت الأرض التابعة للحرس الثوري الإيراني في نشرة الأخبار الساعة 8:30 مساء على القناة الثانية".

وأشارت الوكالة إلى أن القائد العام للحرس الثوري الإيراني تفقد اليوم الجاهزية القتالية للقاعدة برفقة قائد القوات المتمركزة فيها.

وكشفت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، في 19 يناير الجاري، عن أجزاء من قاعدتها الاستراتيجية الواقعة على عمق كبير تحت الأرض