حماس: انتهاكات "إسرائيل" المروعة بحق أسرانا تستدعي محاسبة دولية

غزة/سما/

قالت حركة حماس، السبت، إن “الانتهاكات المروعة بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية تُعد جرائم حرب، تستدعي تدخلاً فورياً من المجتمع الدولي والأمم المتحدة لوقفها ومحاسبة مرتكبيها”.

وشددت حماس، في بيان، على أن “خروج عدد من أسرانا الأبطال اليوم من سجون الاحتلال إلى المستشفيات لتلقي العلاج جراء عمليات التنكيل والتعذيب يؤكد بشاعة ما يتعرضون له”.

وأضافت: “نواصل مع قوى المقاومة مسيرتنا المباركة لتحقيق أهداف شعبنا المتمثلة بالحرية، وتقرير المصير، وكنس الاحتلال”.

كما تعهدت الحركة بالوفاء للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بـ”كسر قيدهم وإعادتهم إلى أحضان شعبهم”.

وفي معرض وصفها للانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية، قالت حماس إنها “مروعة”.

واعتبرت تلك الانتهاكات “جرائم حرب، تستدعي تدخلاً فورياً من المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية لوقفها، ومحاسبة مرتكبيها”.

ووصلت حافلات منظمة الصليب الأحمر الدولي إلى “المستشفى الأوروبي” بمدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة، وعلى متنها أسرى فلسطينيون محررون من سجون إسرائيل ضمن صفقة التبادل، دون تحديد عددهم.

وبدا الأسرى، الذين وصلوا في وقت سابق اليوم إلى قصر رام الله الثقافي بمدينة رام الله، بهيئة صحية متردية وأجساد نحيلة، وظهر بعضهم عاجزا عن المشي، وخضعوا لفحوصات طبية أولية من طواقم طبية تتبع وزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر.

وكشف أسرى فلسطينيون محررون خلال استقبالهم برام الله، عن تعرضهم للضرب من الجنود الإسرائيليين، والحرمان من الأكل والشرب قبل ساعات من عملية الإفراج.

بدورها، أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السبت، عن غضبها إزاء الطريقة التي تعاملت بها إسرائيل مع أسرى فلسطينيين خلال إطلاق سراحهم السبت، حيث كانوا “مكبلين بالأصفاد وفي وضع مؤلم”.

من جانبها، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن إسرائيل أطلقت السبت سراح 183 أسيرا فلسطينيا، من بينهم 142 تم نقلهم من سجن “كتسيعوت” إلى قطاع غزة وتم إطلاق سراح الباقي من سجن “عوفر” إلى الضفة الغربية.