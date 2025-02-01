سلطة المياه: العمل جار لتوفير الوقود اللازم لتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي شمال وادي غزة

رام الله/سما/

أكدت سلطة المياه أن العمل ما زال مستمرا لتوفير كميات الوقود اللازمة لتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي الفاعلة في شمال وادي غزة، لتأمين احتياجات السكان والنازحين بالمياه النظيفة أولا، والعمل على ضخ المياه الراكدة في برك تجميع الأمطار والصرف الصحي بالتوازي.

وأضافت سلطة المياه، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن طواقمها عملت اليوم بالتعاون مع منظمة "اليونيسيف" على توفير كميات من الوقود قدرت بـ 35 ألف لتر، تم توزيعها على 41 بئر مياه ومحطة ضخ صرف صحي، مشيرة إلى أن هذه الكميات تم توزيعها على 18 بئر مياه في مدينة غزة، و3 آبار مياه في بيت حانون، وكذلك 11 بئر مياه في بيت لاهيا، إلى جانب 9 آبار مياه في جباليا.

وأوضحت أنها وضمن تدخلاتها الطارئة، تعمل على استغلال جميع الآبار القابلة للتشغيل من خلال توفير الوقود اللازم لها، منوهة في هذا الجانب أن القدرة الإنتاجية لهذه الآبار محدودة، وتأتي ضمن الحلول العاجلة لتوفير كميات المياه بالحد الأدنى للنازحين الذي عادوا من جنوب القطاع إلى شماله.

وشددت سلطة المياه على أن عملية توفير الوقود لا تتم بسلاسة، إذ أن الاحتلال لم يسمح منذ حوالي شهر بتوريد أي كمية من الوقود المخصص لمرافق المياه والصرف الصحي في مدينة غزة، ومنذ أكثر من ثلاثة أشهر لمرافق المياه والصرف الصحي شمال غزة، ما شكل، ولا يزال، عائقا أساسيا أمام استمرار توفير خدمة المياه وتزويدها للمواطنين، إضافة لإعاقة عملية تصريف المياه العادمة التي تتسبب في انتشار الأمراض.