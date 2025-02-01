تقرير: "إسرائيل" تتوقع تقدما هذا الأسبوع في محادثات تطبيع العلاقات مع السعودية

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، أن "إسرائيل" تتوقع تقدمًا هذا الأسبوع في محادثات تطبيع العلاقات مع السعودية تزامنًا مع زيارة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو للولايات المتحدة الأميركية.

وبحسب قناة كان العبرية، تجري محادثات خلف الكواليس لتشكيل فرق تفاوض، وقد يتم الإعلان عن ذلك قريبًا.

وأشارت القناة إلى أن رئيس حزب "شاس" أرييه درعي قد ناقش الملف السعودي خلال لقائه بوزير الخارجية الإماراتي.

وفي سياق متصل، قالت الكاتبة الإسرائيلية آنا براسكي، إن نتنياهو سيناقش مع ترامب، في رحلته إلى الولايات المتحدة، التطبيع السعودي المحتمل، مشيرة إلى أنه أصبح ناضجا تقريبا.

وتابعت في مقالها المنشور في صحيفة معاريف، أن التطبيع السعودي الذي وصفته بـ"الجائزة الكبرى" كان قريبا جدا في الماضي.

وأضافت: "ليس من قبيل الصدفة أن مبعوث ترامب ومقربه، ستيف ويتكوف، بدأ زيارته الإقليمية ليس في القدس، بل في الرياض. يقول كبار المسؤولين في إسرائيل إن الاتفاق شبه ناضج - إن لم يكن قد نضج تمامًا".



وتابعت: "ما ينقص لإخراج التفاهمات الهادئة في نظر السعوديين هو إنهاء الحرب في غزة. هل يمكن بدء مسار التطبيع قبل النصر الكامل الذي يظهر في أهداف الحرب؟ هذه أيضًا من الأسئلة التي سيحاول بنيامين نتنياهو الحصول على إجابة لها حين يلتقي ترامب".

في وقت سابق، قال مصدر دبلوماسي غربي طلب عدم الكشف عن هويته لـ"عربي21" إن الحديث عن وجود اختراق في مفاوضات التطبيع بين السعودية والاحتلال غير دقيق، وأضاف المصدر أن بعض الأنباء التي تنشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية تكون موجهة لأهداف سياسية، مشيرا إلى أن السعودية لا تزال متمسكة بشرط التعهد بإقامة دولة فلسطينية مستقلة قبل التطبيع مع إسرائيل.