هل ناقش ترامب مع السيسي نقل أهل غزة إلى مصر ؟

واشنطن/سما/

فيما أعلنت الرئاسة المصرية عن "حوار إيجابي" بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأميركي اليوم السبت، دون التطرق لفكرة نقل فلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن، كشف مصدر جديداً.



فقد قال مصدر لموقع "أكسيوس" الأميركي، أن رونالد ترامب ناقش يوم السبت مع نظيره المصري فكرته حول نقل الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن لإعادة بناء القطاع.

كما قال مسؤول أميركي إن تصريحات ترامب بشأن غزة مرتبطة بحجم الدمار الهائل والحاجة إلى جهود ضخمة لإعادة البناء.

"حوار إيجابي".. واتفاق على سلام دائم

وفي وقت سابق اليوم، أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر السفير، محمد الشناوي، إن الاتصال بين الرئيسين شهد حواراً إيجابياً.

كما بين أن السيسي أكد على أهمية التوصل إلى سلام دائم في المنطقة، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي يعول على قدرة ترامب على التوصل إلى اتفاق سلام دائم وتاريخي ينهي حالة الصراع القائمة بالمنطقة منذ عقود.

وشدد الرئيس المصري على ضرورة تدشين عملية سلام تفضي إلى حل دائم في المنطقة.