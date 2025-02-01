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الاحتلال يداهم منازل أسرى محررين في الخليل ويعتدي على صحفي

السبت 01 فبراير 2025 07:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يداهم منازل أسرى محررين في الخليل ويعتدي على صحفي



الخليل/سما/

 داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عددا من منازل الأسرى المحررين ضمن الدفعة الرابعة من اتفاقة وقف إطلاق النار، واعتدوا على صحفي بالضرب.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال داهمت منزل عائلة الأسير المحرر عماد أبو رموز في منطقة الحرس بمدينة الخليل، تزامنا مع الإفراج عنه.

كما داهمت منزل الأسير المحرر صدقي الزرو، فيما هددت عائلات الأسرى بإعادة اعتقال أبنائهم، وطالبتهم بعدم رفع الرايات والشعارات واستقبال المهنئين.

وفي السياق ذاته، اعتدت قوات الاحتلال على الصحفي مصعب شاور أثناء تغطيته مداهمة منزل عائلة أبو رموز، ما أدى إلى إصابته برضوض نقل على إثرها لمستشفى عالية الحكومي.

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