  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

استشهاد طفل وإصابة مواطنين جراء قصف الاحتلال الحي الشرقي من جنين

السبت 01 فبراير 2025 07:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد طفل وإصابة مواطنين جراء قصف الاحتلال الحي الشرقي من جنين



جنين/سما/

 استشهد الطفل  أحمد عبد الحليم السعدي (14 عاما)، وأصيب مواطنان آخران، مساء اليوم السبت، جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي، الحي الشرقي من مدينة جنين.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها نقلا شهيد (14 عاما) وإصابتين، جراء قصف إسرائيلي استهدف الحي الشرقي من مدينة جنين.

وقالت مصادر محلية إن طائرة مسيرة  استهدفت مجموعة من المواطنين قرب ديوان السعدي في الحي الشرقي من مدينة جنين، ما أدى لاستشهاد الطفل السعدي.

وباستشهاد الطفل السعدي، يرتفع عدد الشهداء في محافظة جنين منذ بدء عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها منذ 12 يوما، إلى 20 شهيدا وعشرات الإصابات.

الأكثر قراءة اليوم

خطة أميركية لإعمار غزة... على «الطريقة الصينية» ناطحات سحاب... وأنفاق «حماس» تصبح شبكة قطارات

التلفزيون المصري عن صورة السيسي بصحيفة إسرائيلية: "تهديد لا يمكن التغاضي عنه"

روبيو يناقش “مسارا مستقبليا في غزة” مع نظيره السعودي

قائد كتيبة القسام في الشاطئ أُعلن عن اغتياله يسلم اسير اسرائيلي للصليب الأحمر

مسؤول إسرائيلي بارز يحذر من التطور “المفاجئ” في قدرات الجيش المصري.. ويتساءل: لماذا كل هذه الدبابات والغواصات؟

9 دول تدشن “مجموعة لاهاي” لدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة (صور)

انتهاء الدفعة الرابعة من عملية تسليم 3 رهائن في غزة ..

الأخبار الرئيسية

photo_2025-02-01_18-45-41

الأسير الإسرائيلي سيغال يشكر "القسام".. مشاهد لتسليم الدفعة الرابعة

photo_2025-02-01_18-29-41

هل ناقش ترامب مع السيسي نقل أهل غزة إلى مصر ؟

1-1-730x438

وول ستريت جورنال: حماس تحوّل إطلاق سراح الأسرى إلى مشهد مهين لإسرائيل

679e47604236045ddf1888ca

السيسي وترامب يبحثان هاتفيا الأوضاع في قطاع غزة

مفاوضات المرحلة الثانية في الصفقة تبدأ الاثنين : نتنياهو يلتقي ترامب في اجتماع حاسم حول مستقبل الشرق الاوسط

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية