استشهاد طفل وإصابة مواطنين جراء قصف الاحتلال الحي الشرقي من جنين

جنين/سما/

استشهد الطفل أحمد عبد الحليم السعدي (14 عاما)، وأصيب مواطنان آخران، مساء اليوم السبت، جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي، الحي الشرقي من مدينة جنين.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها نقلا شهيد (14 عاما) وإصابتين، جراء قصف إسرائيلي استهدف الحي الشرقي من مدينة جنين.

وقالت مصادر محلية إن طائرة مسيرة استهدفت مجموعة من المواطنين قرب ديوان السعدي في الحي الشرقي من مدينة جنين، ما أدى لاستشهاد الطفل السعدي.

وباستشهاد الطفل السعدي، يرتفع عدد الشهداء في محافظة جنين منذ بدء عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها منذ 12 يوما، إلى 20 شهيدا وعشرات الإصابات.