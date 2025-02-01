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"إسرائيل" تقر بفشلها في اغتيال القيادي بـ”حماس” هيثم الحواجري

السبت 01 فبراير 2025 06:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تقر بفشلها في اغتيال القيادي بـ”حماس” هيثم الحواجري



القدس المحتلة/سما/

 أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، بفشله في اغتيال قائد كتيبة الشاطئ التابعة لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس” هيثم الحواجري الذي كان أعلن أنه قتله في ديسمبر/ كانون الأول 2023.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري نشرته صحيفة “يسرائيل هيوم” والقناة 12 العبرية الخاصة.

وقال هاغاري إنه في 3 ديسمبر 2023، تعرض هيثم الحواجري، قائد كتيبة الشاطئ التابعة لحماس، لهجوم.

و”بعد الهجوم، قرر جهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش الإسرائيلي بدرجة عالية من الاحتمال أنه تم القضاء عليه، وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا حول الموضوع”، وفق هاغاري.

وأضاف: “يظهر الفحص الإضافي أن الدليل الاستخباراتي الذي اعتمد عليه الشاباك والمخابرات العسكرية والقيادة الجنوبية كان غير صحيح”، مشيرا إلى أن الحواجري لم يتم القضاء عليه في الهجوم.

وفي وقت سابق السبت، أفادت تقارير محلية فلسطينية بأن الحواجري، هو من قام بتسليم الأسير الإسرائيلي كيث سيغال إلى الصليب الأحمر، رغم أن إسرائيل كانت قد أعلنت سابقا عن اغتياله.

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