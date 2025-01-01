حافلة الأسرى الفلسطينيين المحررين من سجن عوفر الاسرائيلي تصل رام الله

رام الله / سما/

وصلت حافلة الأسرى المحريين التي غادرت سجن "عوفر" الى بيتونيا غرب رام الله.

واقتحم جيش الاحتلال بلدة بيتونيا لمنع مظاهر الاستقبال كما منعت الصحفيين من تغطية تحرير الأسرى.

وأطلقت قوات الاحتلال، قنابل صوتية صوب المواطنين في بلدة بيتونيا تزامنا مع خروج حافلة الأسرى المحررين في الدفعة الرابعة من اتفاق وقف إطلاق النار.

وكان نادي الأسير قد أعلن قائمة بأسماء الدفعة الرابعة من الأسرى المقرر الإفراج عنهم اليوم، ويبلغ عددهم 183 معتقلا.

ومن بين الأسرى الفلسطينيين سيكون هناك 18 من ذوي الأحكام المؤبدة، و54 من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، و111 من أبناء قطاع غزة الذين تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر.

والإسرائيليون الثلاثة الذين تم تبادلهم اليوم السبت هم ياردين بيباس، وكيث سيجال، الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية، وعوفر كالديرون، الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والإسرائيلية.