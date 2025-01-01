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الأمم المتحدة: على إسرائيل الإسراع في إنهاء احتلالها بسوريا

السبت 01 فبراير 2025 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة: على إسرائيل الإسراع في إنهاء احتلالها بسوريا



نيويورك /سما/

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، "جان بيير لاكروا"، إنه "كلما انتهى الوجود العسكري لإسرائيل في الأراضي التي تحتلها بسورية بشكل أسرع، كان ذلك أفضل".

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها للصحفيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بعد عودته من زيارة أجراها للشرق الأوسط استغرقت 5 أيام.

وأشار لاكروا إلى أن الوجود العسكري الإسرائيلي في المنطقة، والذي يتعارض مع اتفاقية عام 1974 بين سورية وإسرائيل، "لا يزال يشكل صعوبة لموظفي بعثة الأمم المتحدة"، مشيرًا إلى أنه أكد "خلال لقائه مسؤولين، أن بقاء القوات الإسرائيلية في المنطقة يمثل انتهاكًا واضحًا".

وأوضح أن إسرائيل تقول إن هذا الوضع "مؤقت"، مشددًا على أنه "بالطبع، كلما انتهى هذا الوجود العسكري بشكل أسرع، كان ذلك أفضل".

وردًا على سؤال لأحد الصحفيين عن الخطوات الملموسة التي تتخذها الأمم المتحدة لإجبار إسرائيل على الانسحاب من المنطقة، اعتبر لاكروا أنه "ما يمكننا فعله حاليًا هو مواصلة تذكير المسؤولين الإسرائيليين بأن وجودهم في المنطقة العازلة يمثل انتهاكًا، وأننا نتطلع بفارغ الصبر إلى إنهاء هذا الانتهاك".

وأضاف لاكروا أنه خلال زيارته للمنطقة، ناقش مع المسؤولين السوريين مهمة الأمم المتحدة في المنطقة، مشيرًا إلى أنهم تلقوا ردًا إيجابيًا من الجانب السوري.

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