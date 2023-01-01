قائد كتيبة القسام في الشاطئ أُعلن عن اغتياله يسلم اسير اسرائيلي للصليب الأحمر

القدس المحتلة/سما/

أفادت تقارير بأن قائد كتيبة الشاطئ في الجناح العسكري لحركة حماس، هيثم الحواجري، هو من قام بتسليم الأسير الإسرائيلي كيث سيغل إلى الصليب الأحمر، رغم أن إسرائيل كانت قد أعلنت سابقًا عن اغتياله خلال الحرب.

وكانت جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن اغتيال الحواجري في كانون الأول/ ديسمبر 2023.

وقال مراسل إذاعة جيش الاحتلال إذا ظهر قائد كتيبة الشاطئ في كتائب القسام على المسرح خلال تسليم الأسير الإسرائيلي فهذه الحالة الثالثة التي يتضح فيها أن الجيش الإسرائيلي لم يقتل أشخاصًا أعلن أنه قتلهم.

وينطبق الأمر نفسه على قائد كتيبة آخر في حماس، قائد كتيبة بيت حانون، الذي كثف ظهوره العلني في المنطقة خلال الأيام الأخيرة.