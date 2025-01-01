بإشراف ضباط من السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي..بدء عملية سفر عشرات المرضى من غزة عبر معبر رفح

القدس المحتلة/سما/

توجهت عدة حافلات من مشفى ناصر بخان يونس برعاية من منظمة الصحة العالمية إلى معبر رفح جنوب قطاع غزة لنقل مرضى لتلقي العلاج.

وقال مراسلنا ان سفر الجرحى والمرضى جاء بعد اتفاق يقضى بفتح المعبر المغلق منذ السابع من مايو العام الماضي .

ويشارك ضباط من السلطة الفلسطينية وعناصر بعثة الاتحاد الأوروبي بالإشراف على سفر الجرحى والمرضى ضمن اتفاقية وقف إطلاق النار بين المقاومة واسرائيل.

ومن المقرر عمل المعبر يوميا لسفر مئات الحالات حيث تقدر منظمة الصحة العالمية عدد المرضى والجرحى الذين يتوجب سفرهم 14 الف.

وفتحت السلطات المصرية معبر رفح البري في التاسعة من صباح اليوم لأستقبال جرحى غزة.

بدوره، قال مصدر امني بمعبر رفح ان كافة الاستعدادات اتخذتها مصر لا ستقبال أول فوج من الجرحى اليوم وتم رفع درجة الاستعدادات وتم تعزيز معبر رفح البري بطاقم طبي كبير من مختلف التخصصات الطبية خاصة جراحة العظام والحروق والجراحة العامة وطب الاطفال وسيقوم الفريق الطبي بتوزيع الجرحى والمصابين طبقا لحالتهم علي المستشفيات كما تم تعزيز معبر رفح البري بأكثر من 30 سيارة أسعاف مجهزة طبيا بأعلى التجهيزات الطبية لنقل جرحى غزة للمستشفيات المصرية سواء داخل محافظة شمال سيناء أو خارجها طبقا لمدى خطورة الحالات الواردة.

وقال مصدر طبي كبير بقطاع الصحة بشمال سيناء انه جرى تجهيز مستشفيات رفح والشيخ زويد والعريش العام وبئر العبد المركزي لأستقبال جرحى قطاع غزة لعلاجهم واجراء الجراحات اللازمة لهم ونقل الحالات الحرجة الى مستشفيات القاهرة.

وقال المصدر الامني ان القوات الاسرائيلية شوهدت مساء أمس وهي تنسحب من محيط معبر رفح البري وتسليم المعبر الفلسطيني لمراقبين أوروبيين وموظفين تابعين للسلطة الفلسطينية ومن المنتظر وصول 50 حالة مرضية من جرحى قطاع غزة وتم وصول قائمة بأسمائهم للسلطات المصرية يرافقهم عدد من المرافقين حسب الاتفاقية 3 مرافقين لكل حالة مرضية.