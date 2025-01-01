تنفيذ رابع عملية تبادل بين حماس وإسرائيل ..

غزة/سما/

تم اليوم السبت تنفيذ الدفعة الرابعة من عملية تبادل الأسرى والمحتجزين بين حركة حماس وإسرائيل، بموجب اتفاق غزة

وتم تسليم اثنين من الاسرى الاسرائيليين في خانيونس واخر في مدينة غزة ..

وقالت إسرائيل إنها تلقت قائمة بأسماء 3 محتجزين في قطاع غزة، من المقرر إطلاق سراحهم اليوم.

في المقابل، أعلن نادي الأسير الفلسطيني، قائمة بأسماء الدفعة الرابعة من الأسرى المقرر الإفراج عنهم اليوم، ويبلغ عددهم 183 معتقلا، من بينهم 111 من قطاع غزة، جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر.

والإسرائيليون الثلاثة الذين سيتم تبادلهم اليوم السبت هم ياردين بيباس، وكيث سيغال، الذي يحمل الجنسيتين الأميركية والإسرائيلية، وعوفر كالديرون، الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والإسرائيلية.

والخميس أطلقت حماس سراح 3 محتجزين إسرائيليين و5 تايلانديين، بينما أفرجت إسرائيل عن 110 من الأسرى الفلسطينيين.

ومن المتوقع أن يشهد اليوم السبت عبور مجموعة من الفلسطينيين من غزة إلى مصر عبر معبر رفح الذي أعيد فتحه في الآونة الأخيرة.

يشار إلى أنه تم حتى الآن إطلاق سراح 15 من أصل 33 محتجزا كان من المقرر الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار مقابل 400 أسير فلسطيني.

ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات بحلول يوم الثلاثاء بشأن الاتفاقيات الخاصة بإطلاق سراح أكثر من 60 محتجزا وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة في المرحلة الثانية من الاتفاق.

وظلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار التي تستمر لمدة 6 أسابيع، والتي تم الاتفاق عليها مع وسطاء مصريين وقطريين وبدعم من الولايات المتحدة، على المسار الصحيح حتى الآن على الرغم من عدد من الوقائع التي دفعت كل جانب إلى اتهام الآخر بانتهاك الاتفاق.