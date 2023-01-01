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الأونروا»: الادعاءات باحتجاز رهائن بمباني الأمم المتحدة في غزة «صادمة» ونأخذها على محمل الجد

السبت 01 فبراير 2025 08:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا»: الادعاءات باحتجاز رهائن بمباني الأمم المتحدة في غزة «صادمة» ونأخذها على محمل الجد



غزة /سما/

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، اليوم (الجمعة)، إن ما يتردد من ادعاءات بشأن احتجاز رهائن بمباني الوكالة في غزة هي مزاعم «صادمة؛ لكننا نأخذها على محمل الجد».

وأضاف لازاريني أن «الأونروا» طالبت مراراً بإجراء تحقيق مستقل في أي ادعاءات بإساءة استخدام المباني التابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة من قبل المسلحين، خصوصاً مسلحي حركة «حماس».

وأشار لازاريني إلى أن الوكالة أُجبرت على إخلاء منشآتها في شمال غزة ومدينة غزة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ما يعني أنها لم تعُد تسيطر على تلك المباني منذ ذلك الحين.

وشدد مفوض «الأونروا» على أن الوكالة لم تشارك في أي مفاوضات تتعلق بإطلاق سراح محتجزين، مشيراً إلى أن هذا الأمر «لا يقع ضمن مهمتنا».

وكانت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» قد نقلت عن ماندي داماري، والدة المحتجزة الإسرائيلية المفرج عنها إميلي، قولها إن ابنتها كانت محتجزة لدى «حماس» في مرافق «الأونروا»، وأن خاطفيها رفضوا منحها العلاج اللازم.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الجمعة، إن موظفيها ما زالوا يقدمون المساعدات في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، رغم دخول حظر إسرائيلي على عمل الوكالة الأممية حيز التنفيذ.

وحذرت جوليت توما، مديرة الاتصالات في «أونروا»، من أن أي تعطيل لعمل الوكالة ستكون له «عواقب كارثية» على حياة ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين، بحسب موقع أخبار الأمم المتحدة.

وأوضحت توما أن الوكالة لم تتلقَّ حتى الآن أي اتصال رسمي من السلطات الإسرائيلية بشأن كيفية تطبيق الحظر المفروض على عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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