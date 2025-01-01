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طقس فلسطين : ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

السبت 01 فبراير 2025 08:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : ارتفاع طفيف على درجات الحرارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت، غائماً جزئياً وباردا نسيبًا خاصة المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتبقى فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف باردا الى شديد البرودة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الاحد: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وباردا نسيبًا في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الاثنين: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وباردا نسيبًا في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الثلاثاء: يكون الجو صافياً بوجه عام وباردا نسيبًا في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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